Трамвай №4 начнёт ходить в Орле в этом месяце

1.11.2024 | 12:29 Новости, Транспорт

Пока что его заменяют автобусы.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Напомним, этот трамвайный маршрут соединяет остановки «Железнодорожный вокзал» и «Школа №35». Трамвай №4 планируют вернуть 30 ноября. Пока что его по-прежнему будет заменять временный автобус №4Т.

Трамвайное сообщение по данному маршруту приостановлено «из-за аварийного состояния рельсов». Об этом сообщают «Вести-Орёл», ссылаясь на городскую администрацию.

Напомним, что движение всех трамваев в Железнодорожном районе Орла полностью прекратилось ещё 16 августа. Причиной стали масштабные работы по обновлению теплосетей. Однако они благополучно завершились в октябре.

Работы проводила компания «Квадра».

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования