Трамвай №4 начнёт ходить в Орле в этом месяце

Пока что его заменяют автобусы.
Напомним, этот трамвайный маршрут соединяет остановки «Железнодорожный вокзал» и «Школа №35». Трамвай №4 планируют вернуть 30 ноября. Пока что его по-прежнему будет заменять временный автобус №4Т.
Трамвайное сообщение по данному маршруту приостановлено «из-за аварийного состояния рельсов». Об этом сообщают «Вести-Орёл», ссылаясь на городскую администрацию.
Напомним, что движение всех трамваев в Железнодорожном районе Орла полностью прекратилось ещё 16 августа. Причиной стали масштабные работы по обновлению теплосетей. Однако они благополучно завершились в октябре.
Работы проводила компания «Квадра».
ИА «Орелград»