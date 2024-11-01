Трамвай №4 начнёт ходить в Орле в этом месяце

Пока что его заменяют автобусы.

Напомним, этот трамвайный маршрут соединяет остановки «Железнодорожный вокзал» и «Школа №35». Трамвай №4 планируют вернуть 30 ноября. Пока что его по-прежнему будет заменять временный автобус №4Т.

Трамвайное сообщение по данному маршруту приостановлено «из-за аварийного состояния рельсов». Об этом сообщают «Вести-Орёл», ссылаясь на городскую администрацию.

Напомним, что движение всех трамваев в Железнодорожном районе Орла полностью прекратилось ещё 16 августа. Причиной стали масштабные работы по обновлению теплосетей. Однако они благополучно завершились в октябре.

Работы проводила компания «Квадра».

ИА «Орелград»