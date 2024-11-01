На Орловщине создадут организацию для утилизации медотходов

Такое решение приняли на облсовете.

Изменения внесли в региональный закон «Об отдельных правоотношениях в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Пока что — в первом чтении. С соответствующей инициативой выступила прокуратура нашего субъекта.

Предполагается, что региональное правительство должно принять официальное решение о создании новой организации. Она займётся транспортировкой и обезвреживанием медицинских отходов классов «Б» и «В» и отдельных отходов класса «Г».

В облсовете уточнили, что информация об этой работе должна будет публиковаться на сайте правительства региона.

Напомним, что медицинские отходы делятся на 5 классов опасности. В категории «Б» и «В» входят «эпидемиологически опасные» и «чрезвычайно эпидемиологически опасные». К классу «Г» относятся токсикологические отходы, приближённые по составу к промышленным, которые содержат в себе соответствующие вещества.

ИА «Орелград»