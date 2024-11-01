На Орловщине окончательно запретили склонение к абортам

Это будет караться штрафами.

Орловский областной Совет народных депутатов принял соответствующий законопроект в окончательной редакции. Внести поправки в региональные законы предложил зампред профильного комитета Владимир Филонов.

Теперь в Орловской области понуждение женщины к искусственному прерыванию беременности будет караться административным штрафом. Для граждан его размер составит от 3 до 5 тысяч, для должностных лиц — от 25 до 50, для юридических — от 100 до 200.

Составлять протоколы и рассматривать дела о таких правонарушениях будут административные комиссии. Депутаты поддержали законопроект единогласно.

На данный момент склонение к аборту запрещено в семи регионах России. В ЦФО подобный закон принят только в Тверской области.

ИА «Орелград»