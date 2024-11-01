Орловская область застрахует безработных

На обязательное медицинское страхование будет потрачено более 4 миллиардов рублей.

Расходы областного бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения Орловской области в 2025 году составят 4,08 миллиарда рублей. Это следует из проекта бюджета региона, рассмотренного депутатами Орловского облсовета в первом чтении. Указанные средства Орловская область перечислит в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования. На 2026 год такие расходы запланированы в сумме 4,323 миллиарда рублей, на 2027 год – в сумме 4,583 миллиарда рублей.

Орловский облсовет также в первом чтении рассмотрел проект закона «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Орловской области на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Его основные характеристики на 2025 год выглядят так: прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда запланирован в сумме 13,864 миллиарда рублей. Большую часть доходов составят трансферты из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, запланированные в сумме 13,658 миллиарда рублей.

Общий объем расходов бюджета территориального Фонда составит 13,873 миллиарда рублей, то есть пока он верстается с дефицитом в сумме 9,113 миллиарда рублей. Впрочем, ко второму чтению цифры могут измениться. Стоит отметить, что на 2026 и на 2027 годы бюджет ТФОМСа планируется без дефицита, то есть доходы и расходы будут абсолютно равными. И в 2026, и в 2027 году они составят 14,791 миллиарда рублей, а большая часть этой суммы традиционного поступит из Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

ИА «Орелград»