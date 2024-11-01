Орел попросил оставлять ему больше налогов

Текущие отчисления на уровне 10 процентов могут довести город до банкротства.

Депутаты Орловского горсовета обратились с законодательной инициативой в Орловский областной Совет народных депутатов. Они предлагают внести изменения в статьи 8.1 и 8.2 Закона Орловской области «О межбюджетных отношениях в Орловской области». Отметим, что в горсовет данная инициатива поступила от мэра города Орла.

Закон предлагается дополнить абзацем следующего содержания: «Установить единые нормативы отчислений в бюджеты городских округов в размере 100 процентов от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в областной бюджет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации». Причем вступить в силу поправка, по мнению городских властей, должна уже с 1 января 2025 года.

Также город призывает установить единые нормативы отчисления в бюджеты городских округов поступлений от налога на доходы физических лиц. Сейчас норматив составляет 5 процентов, Орел предлагает увеличить его до 15 процентов от суммы НДФЛ. Что касается отчислений от суммы налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, то по нему норматив отчислений городским округам законом о межбюджетных трансфертах вообще не установлен.

При этом горсовет обращает внимание на то, что законом об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов установлены дифференцированные нормативы отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Для Орла – 12,9 процентов, Ливен – 27,6 процента, Мценска – 31,3 процента. Из текста обращения «горожан» следует, что, начиная с 2015 года, планирование, формирование и исполнение бюджета города Орла осуществляется в условиях острой нехватки финансовых ресурсов, так как темп роста доходных поступлений не соответствует росту расходных обязательств муниципалитета.

Причин в городе называют множество: они обусловлены инфляционными процессами, требованиями контрольно-надзорных органов, в рамках современной политической ситуации обязательством обеспечения антитеррористической защищенности граждан, а также необходимостью пролонгирования мер социальной поддержки. Действующее налоговое и бюджетное законодательство значительно ограничило доходную базу муниципальных образований, считают в городе.

В настоящее время из собранных на территории Орла налоговых платежей в доход городского бюджета перечисляется порядка 10 процентов. Существующая доходная база не позволяет администрации города Орла в полном объеме выполнять расходные полномочия. В результате на протяжении последних лет бюджет города Орла вынуждено формируется с большой долей дефицита, источником покрытия которой предусматривается продажа имущества, включенного в план приватизации. Конкретно речь идет о продаже пакета акций АО ГК «Орел-Отель», который никак не могут продать из-за отсутствия заявок на участие в торгах.

В городе считают, что для создания устойчивой эффективной системы жизнедеятельности, сохранения стабильной экономики, выполнения всех базовых социальных обязательств перед населением бюджету Орла требуется ежегодно около 6,5 миллиарда рублей. «Неисполнение мероприятий по ликвидации дефицита неизбежно приводит бюджет города Орла к дисбалансу, который влечет за собой рост кредиторской задолженности», – отмечено в обращении.

ИА «Орелград»