Орловская почта изменит график в связи с праздником

Орловцы готовятся отмечать День народного единства.

Сам день праздника, 4 ноября, станет выходным для большинства почтовых отделений. Завтра, 2 ноября, они завершат работу на час раньше. 3 и 5 ноября отделения будут функционировать по обычному графику.

Кроме того, 4 ноября почтальоны не будут разносить письма и периодику. Пенсии и пособия будут доставлены по графику, который согласован с региональным отделением Социального фонда.

Информацию сообщили в АО «Почта России».

Уточнить актуальный график работы отделения можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении «Почты России».

ИА «Орелград»