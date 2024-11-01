Облсуд ужесточил наказание похитителям 34 тысяч тонн зерна

1.11.2024 | 11:15 Закон и порядок, Новости

Сроки сменили с условных на реальные.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом рассказали в прокуратуре Орловской области.

Речь идёт о деле «Хлебной базы №36». Под суд попали четверо человек, двое из которых ранее занимали руководящие должности на этом предприятии. С 2016 по 2018 годы они похищали зерно пшеницы и ячменя, которое передавали на базу на хранение различные сельскохозяйственные организации.

В итоге их «добычей» стали целых 34 тысячи тонн зерна. Общую стоимость похищенного оценили в 294 миллиона рублей.

Тем не менее Железнодорожный районный суд города Орла назначил виновным в растрате только условное лишение свободы — от 3 до 4 лет, с испытательным сроком на тот же период. Это не устроило прокуратуру, которая отправила дело на пересмотр в вышестоящую инстанцию.

Областной суд согласился с доводами надзорного ведомства. В частности, он квалифицировал преступления как совершённые именно в составе организованной группы. В итоге фигуранты получили от 3 до 4 лет реального заключения в колонии общего режима. Их взяли под стражу в зале суда.

ИА «Орелград»


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