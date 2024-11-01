В орловских заказниках разрешили разводить пчел

Требования к использованию особо охраняемых природных территорий обновлены.

Изменения внесены в постановление правительства Орловской области «Об утверждении территорий государственных природных биологических заказников». Документ актуализирован и приведен в соответствие с состоянием современной нормативно-правовой базы. Так, в новой редакции изложен пункт об основных видах разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах заказника.

Таковыми являются: растениеводство, пчеловодство, питомники, сенокошение, природно-познавательный туризм, недропользование, охрана природных территорий, ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках, склад. С точки зрения закона, государственный природный биологический заказник является территорией, имеющей особое значение для сохранения и восстановления природных комплексов и их компонентов и поддержания экологического баланса района, где он расположен, и всей Орловской области.

Основной целью образования заказника является сохранение, воспроизводство и восстановление численности охотничье-промысловых видов диких животных, среды их обитания, сохранение и воспроизводство ценных в хозяйственном, научном, культурном отношении объектов животного мира, в том числе редких и исчезающих видов животных, поддержание экологического равновесия природных комплексов.

Заказник создается постановлением правительства Орловской области. Финансирование мер по его охране и функционированию осуществляется за счет средств областного бюджета. Образование заказника не влечет изъятие у собственников, землевладельцев, землепользователей и арендаторов земельных участков. Но они, как и другие юридические и физические лица обязаны соблюдать режим особой охраны территории заказника, и несут за его нарушение административную, уголовную и гражданскую ответственность.

Так, на территории заказника запрещается: промысловая, спортивная и любительская охота, добывание животных, не отнесенных к объектам охоты, и другие виды пользования животным миром; сплошные рубки лесных насаждений для заготовки древесины; заготовка живицы; проведение взрывных работ; заготовка пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений, недревесных лесных ресурсов (за исключением заготовки гражданами для собственных нужд); сбор зоологических, ботанических и минералогических коллегий, а также палеонтологических объектов, выжигание растительности и сельхоз палы.

Также под запретом хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства, засорение территории бытовыми отходами, проезд и стоянка механических транспортных средств вне дорог общего пользования, уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков – аншлагов. На территории заказников при участии областного государственного учреждения «Орелоблохотучреждение» допускается отстрел охотничьих зверей и птиц в целях регулирования их численности, отлов для кольцевания и мечения в научных целях при наличии специального разрешения.

ИА «Орелград»