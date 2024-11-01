Орловского бизнесмена наказали за фото

Предприниматель опубликовал чужой снимок без разрешения.

Дело о спорном фотоснимке рассмотрел арбитражный суд Орловской области. Исковое заявление подало общество с ограниченной ответственностью «Управление Интеллектуальной Собственностью» к индивидуальному предпринимателю. Речь шла о защите авторских прав. Истец просил суд о взыскании с ИП 30 000 рублей в качестве компенсации за нарушение исключительных прав на фотографические произведения. Ответчик исковые требования признал частично и готов был заплатить 10 000 рублей. Истца такая сумма не устроила, поэтому стороны приступили к процессу.

Рассмотрев материалы дела, суд установил, что в сети «Интернет» на странице в социальной сети ВКонтакте представители истца зафиксировали размещение фотографических произведений, сюжет которых в решении суда не уточняется. Факт размещения «произведения» был зафиксирован протоколом осмотра интернет-сайта, осуществленного в мае 2024 года. Кстати, сам истец не является правообладателем снимка. Таковыми являются два предпринимателя, которые заключили с истцом договоры доверительного управления своими исключительными правами.

В соответствии с этими договорами, компания «обязана принимать меры по охране исключительных прав на объект интеллектуальной собственности». Создателем и администратором сообщества в социальной сети, где было зафиксировано спорное изображение, является индивидуальный предприниматель, выступивший в роли ответчика. Данный факт достоверно установил суд.

Доверительный управляющий, то есть истец, заявил, что ни он сам, ни автор никогда, ни при каких обстоятельствах и ни в каком объеме не передавали права на спорные фотографии ИП. Истец обращался к ответчику с претензией с требованием о прекращении нарушения и о выплате компенсации за нарушение исключительных прав на произведение. Но ответчик оставил претензию без удовлетворения и предпочел довести спор до суда.

Оценив относимость, допустимость и достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, арбитражный суд счел исковые требования подлежащими частичному удовлетворению. Он постановил взыскать с индивидуального предпринимателя в пользу общества с ограниченной ответственностью «Управление Интеллектуальной Собственностью» 20 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительного права на фотографические произведения, то есть выбрал «золотую середину» – среднее арифметическое сумм, которую просила компания и которую готов был добровольно заплатить предприниматель

ИА «Орелград»