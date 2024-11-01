Прибыль орловского бизнеса за месяц выросла на 4 миллиарда рублей

При этом почти сто предприятий остаются убыточными.

О финансовых результатах деятельности организаций Орловской области в январе-августе 2024 года сообщил Орелстат. Согласно его подсчетам, сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций региона в отчетном периоде времени в действующих ценах сложился в сумме 22,341 миллиарда рублей. Месяцем ранее показатель составлял 18,71 миллиарда рублей.

Сообщается, что с прибылью сработали 197 предприятий, их положительное сальдо оценивается в 26,576 миллиарда рублей. Месяцем ранее совокупная прибыль орловского бизнеса составляла 22,61 миллиарда рублей, то есть всего за месяц прибыль возросла почти на 4 миллиарда рублей. Однако растут и показатели нерентабельности. Если месяцем ранее совокупный убыток в размере 3,9 миллиарда рублей получили 80 организаций, то сейчас в этом списке значатся 83 предприятия, сработавшие с убытком в сумме 4,235 миллиарда рублей.

«В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняются округлением данных», – пояснили в Орелстате, добавив, что данные приведены без учета показателей работы субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных и муниципальных учреждений, а также некредитных финансовых организаций.

Анализ финансовых результатов деятельности организаций по видам экономической деятельности показал, что в январе-августе 2024 года наибольшее положительное сальдо сложилось в таких секторах, как сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха. Отрицательное сальдо наблюдается в строительстве, сферах транспортировки и хранения, водоснабжения и водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.

ИА «Орелград»