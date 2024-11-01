Работу МР БТИ оптимизируют

Оптимизацией процедур займется специально созданная рабочая группа.

Руководитель департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области Ольга Платонова распорядилась о создании рабочей группы по обеспечению реализации проекта «Оптимизация процедуры приема и рассмотрения деклараций о характеристиках объекта недвижимости на базе бюджетного учреждения Орловской области «Межрегиональное бюро технической инвентаризации» (МР БТИ). Как следует из преамбулы документа, решение принято в целях повышения эффективности реализации регионального проекта «Эффективный регион».

В состав рабочей группы включено 10 человек, в основном это работники МР БТИ. Председателем рабочей группы назначена Светлана Андреева, начальник областного управления государственного имущества. Согласно утвержденному положению, рабочая группа является коллегиальным органом, созданным для внедрения бережливых подходов и технологий повышения эффективности деятельности МР БТИ.

Она будет подведомственна департаменту государственного имущества и земельных отношений. Задачи, функции и полномочия довольно широки. Так, рабочая группа будет проводить мониторинг и оценку хода реализации проекта «Оптимизация процедуры приема и рассмотрения деклараций о характеристиках объекта недвижимости», предлагать вопросы для обсуждения по реализации проекта, принимать решения о достижении целей, целевых и дополнительных показателей, результатов и выполнении задач проекта.

Группа вправе принимать в пределах своей компетенции коллегиальные решения и контролировать их исполнение. Для решения возложенных на задач новый коллегиальный орган имеет право запрашивать в установленном порядке необходимую информацию от органов исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области, органов местного самоуправления, общественных и коммерческих организаций, приглашать для участия в своих заседаниях участников проекта и их уполномоченных представителей.

По регламенту, заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. По решению руководителя они могут проводиться в очной или заочной форме. Очное заседание считается правомочным, если в нем принимает участие более половины утвержденного состава членов рабочей группы. При равенстве голосов решающим является голос председателя.

ИА «Орелград»