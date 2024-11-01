В Орле отметят 295-й день рождения Суворова

В честь непобедимого полководца устроят выставку.

В читальном зале Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина с 5 по 30 ноября будет работать выставка литературы «Не знавший поражений». Она приурочена к 295-летию со дня рождения Александра Суворова (1729/1730-1800 гг.), великого русского полководца, которого называют гением военного искусства. «Непобедимый генералиссимус, Светлейший князь Италийский, граф Рымникский и Священной Римской империи, кавалер всех российских орденов и многих иностранных. В этом великом полководце отменно сочетались качества победителя-завоевателя и просвещенного гуманиста, гражданина и патриота», – так описывают его организаторы выставки.

Экспозиция будет составлена из книг, рассказывающих о жизни Суворова, о его непростом детстве, о его победах. Словом, посетители выставки при помощи литературы смогут узнать подробности о героической биографии великого русского полководца, по заветам которого до сих пор сражается русская армия. Достаточно вспомнить труд «Наука побеждать» — это знаменитая книга Суворова, вобравшая в себя его мысли и инструкции по военному делу в России.

Эту книгу называют памятником русской военной мысли, в ней Суворов изложил свои взгляды на обучение солдат, тактику боя и другие вопросы функционирования войска. По мнению Суворова, главными на войне являются три искусства: глазомер, быстрота и натиск. Для поднятия боевого духа Суворов считал необходимой молитву Богу. Кстати, боевое столкновение Суворов, по обычаям того времени, называл «баталией», а войну — «кампанией». Наилучшей атакой считал удар «в крыло», а не «в середину». Интересно и то, что неприятеля он делил на «регулярных» и «басурманов». Книга была написана в 1795 году.

«Большое место в полководческой биографии Александра Суворова занимают войны 1760-1770 годов, – напоминают в «Бунинке». – Блестящие победы на реке Рымник и при штурме Измаила являются ярким свидетельством превосходства суворовского военного искусства и его методов обучения и воспитания войск. Александр Суворов вошел в историю как прославленный полководец, беспримерный герой, не знавший поражений и сыгравший величайшую роль в развитии русского военного искусства. И в учении, и в бою Суворов добивался от солдата не механического выполнения команды, а сознательного отношения к боевой задаче».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»