Дефицит бюджета Орла вырос почти до 38 процентов его доходов

Новые параметры казны областной столицы выглядят тревожно.

Решение о внесении изменений в бюджет города Орла на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов по инициативе администрации областного центра было принято депутатами горсовета. Основные характеристики бюджета на 2024 год теперь таковы: общий объем доходов – 14,047 миллиарда рублей. Из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов системы Российской Федерации, составляет 10,501 миллиарда рублей, что указывает на крайне высокую зависимость города от финансовых поступлений свыше.

Общий объем расходов запланирован в сумме 1,536 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит бюджета города Орла на 2024 год сложился в сумме 1,321 миллиарда рублей, что составляет пугающие 37,3 процента общего объема доходов без учета безвозмездных поступлений. Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2025 года депутаты определили в сумме 3,088 миллиарда рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации – 0 рублей.

Основные источники финансирования дефицита бюджета не изменились. Город по-прежнему рассчитывает на продажу 100-процентного пакета акций гостиничного комплекса «Орел-Отель», выручить за который надеется свыше 1,1 миллиарда рублей. Загвоздка в том, что уже несколько лет аукционы один за другим признаются несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие в них.

Напомним, Орловский горсовет обратился с законодательной инициативой к коллегам из Орловского облсовета, призвав изменить распределение налогов регионального уровня. Повышение нормативы отчислений от НДФЛ и введение норматива отчислений налога, взимаемого по упрощенной системе налогообложения, способно заметно улучшить финансовое положение города.

По оценкам мэрии и горсовета, ситуация с исполнением бюджета города Орла требует увеличения бюджетных ассигнований в объеме не менее 3,5 миллиарда рублей в год, что невозможно без финансовой помощи из вышестоящего бюджета. А перераспределение налогов, считают они, позволит обеспечить дополнительное поступление налоговых доходов в бюджет города Орла в размере 3,232 миллиарда рублей в год.

ИА “Орелград”