Депутаты подправили оклады работников культуры

Изменения внесены в положение о введении отраслевой системы оплаты труда.

Решение было принято на прошедшей сессии Орловского горсовета народных депутатов, которые внесли изменения в собственное решение «О введении отраслевой системы оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры города Орла». Действует оно уже более 10 лет. В новой редакции утверждены базовые оклады: 14 800 рублей – для работников учреждений культуры, отнесенных к категории основного персонала; 13 000 рублей – для работников учреждений культуры, не отнесенных к категории основного персонала.

В новой редакции утверждено приложение к примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры города Орла. Согласно поправкам, фонд оплаты труда формируется: из средств на заработную плату работникам, которые определяются на очередной финансовый год исходя из штатного расписания учреждений культуры по состоянию на 1 января соответствующего финансового года; из средств на выплаты компенсационного характера, которые определяются в размере до 10 процентов средств, предусмотренных на оплату окладов заработной платы работников.

Также в состав фонда оплаты труда входят средства на выплаты стимулирующего характера, которые определяются в размере до 20 процентов средств, предусмотренных на оплату окладов заработной платы работников. Данное решение горсовета вступит в силу с 1 января 2025 года. Изменения внесены и в решение Орловского горсовета народных депутатов «Об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, наделенных полномочиями по осуществлению отдельных муниципальных функций».

Согласно им, доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается в соответствии со статьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации в размере 50 процентов должностного оклада временно отсутствующего работника. Размеры должностных окладов утверждены в новой редакции.

Так, оклад руководителей муниципальных казенных учреждений «Жилищное управление города Орла» и «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» утвержден в сумме 22 170,15 рубля, их заместителей – в сумме 17 102,22 рубля, начальников отделов и главных бухгалтеров – в сумме 14 568,95 рубля, главных специалистов – в сумме 10 768,35 рубля. Оклад ведущих специалистов почти приравняли к окладам водителей и уборщиков – 8 868,06 и 8 868,03 рубля соответственно.

ИА “Орелград”