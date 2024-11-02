В Орле рассказали об амнистии дробления бизнеса

2.11.2024 | 10:00 Новости, Экономика

Новая процедура будет запущена с 1 января 2025 года.

Фото: ИА “Орелград”

Руководитель Управления ФНС России по Орловской области Ирина Емельянова выступила на «Деловом утре», организованном Торгово-промышленной палатой региона и региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей Евгением Лыкиным. Глава налогового ведомства рассказала о наиболее значимых изменениях в налоговом законодательстве, которые произойдут с 1 января 2025 года, прояснив, в числе прочего, понятия «дробление бизнеса» и «налоговая амнистия дробления бизнеса». Запуск этого механизма также намечен на начало 2025 года.

«Налоговая амнистия для тех, кто добровольно отказался от дробления бизнеса в 2025-2026 годах, предусматривает механизм прекращения обязанности по уплате налогов, возникшей за налоговые периоды 2022-2024 годов, а также соответствующих пеней и штрафов, начисленных за правонарушения, связанные с фактом дробления бизнеса», – уточнили в пресс-службе Управления ФНС.

По словам Ирины Емельяновой, добровольный отказ от дробления бизнеса возможен двумя способами: путем изменения организационной структуры, либо без ее изменения, но с обязательным исчислением и уплатой лицами, участвовавшими в дроблении бизнеса, налогов в полном размере. Дробление бизнеса практикуется уже много лет и зачастую воспринимается как попытка ухода от налогообложения или снижения его бремени. Крупный бизнес можно разбить на несколько частей, которые станут малым бизнесом. Тем самым они получат право на применение льготных режимов налогообложения, поддержку от государства. Но такая схема бьет по карману самого государства.

«Деятельность налоговых органов по устранению используемых налогоплательщиками схем ухода от налогообложения является одной из приоритетных. Основной целью проводимой налоговыми органами работы является побуждение налогоплательщиков к добровольному отказу от применения схем уклонения от уплаты налогов, добровольному уточнению налоговых обязательств и соблюдению налогового законодательства», – подчеркнула Ирина Емельянова.

ИА «Орелград»


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