Росгвардейцы отработали тревожный сигнал с орловской скорой

Просьба о помощи от медиков поступила около четырех часов утра.

Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место в течение нескольких минут. В дом на улице Комсомольской медиков вызвала соседка потерпевшей женщины. Ей причинил травмы 41-летний мужчина, находящийся по внешним признакам и поведению в неадекватном состоянии. Гражданина задержали и передали сотрудникам УМВД по Орловской области. Медики смогли спокойно и безопасно оказать помощь пострадавшей.

Скорая в Орле недавно оснащена тревожными кнопками. Медики могут заявить о происшествии через планшет, находясь за пределами машины. С сентября зафиксировано более 20 случаев использования тревожной кнопки, сообщали росгвардейцы в начале текущей недели.

ИА “Орелград”