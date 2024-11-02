Росгвардейцы отработали тревожный сигнал с орловской скорой

2.11.2024 | 11:43 Происшествия

Просьба о помощи от медиков поступила около четырех часов утра.

ИА “Орелград”

Сотрудники вневедомственной охраны прибыли на место в течение нескольких минут. В дом на улице Комсомольской медиков вызвала соседка потерпевшей женщины. Ей причинил травмы 41-летний мужчина, находящийся по внешним признакам и поведению в неадекватном состоянии.  Гражданина задержали и передали сотрудникам УМВД по Орловской области. Медики смогли спокойно и безопасно оказать помощь пострадавшей.

Скорая в Орле недавно оснащена тревожными кнопками. Медики могут заявить о происшествии через планшет, находясь за пределами машины. С сентября зафиксировано более 20 случаев использования тревожной кнопки, сообщали росгвардейцы в начале текущей недели.

ИА “Орелград”


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