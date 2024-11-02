Клычков: «Эта угроза, эта опасность является абсолютно реальной»

Орловский губернатор попросил «отработать» закрытые подвалы, тихие сирены и игнор.

В ходе прямого эфира в соцсетях 1 ноября Андрей Клычков упомянул ряд сфер, где необходимо сделать выводы после объявления ракетной опасности и последовавшей на нее реакции. Глава региона не стал давать адресный перечень, но заявил, что есть мониторинг.

«У нас есть ряд нареканий по ряду предприятий, и по ряду микрорайонов. Я прошу коллег отработать, чтобы у нас не было вопросов с точки зрения подвалов, работы в предприятии, как они отрабатывали. У меня есть поадресный перечень. Действительно, мы с вами сейчас живем в то время, когда эта угроза, эта опасность является абсолютно реальной. Поэтому нужно сейчас не пугаться, а просто понять, что мы делаем каждый в этот момент, чтобы обезопасить себя, тех, кто окружает».

По словам губернатора, создавались условия, при которых не допустят никаких прилетов.

«Поэтому и ночью, и днем наши средства противовоздушные обороны отрабатывают и будут и дальше эту работу выполнять».

Также Андрей Клычков сообщил, что собрана информация по населенным пунктам, где был плохо слышен сигнал «Внимание всем». Это Мценск, микрорайон Алроса в Орле, в Карандаковском сельском поселении, деревне Маслово.

«Собрали, будем и эту часть тоже реализовывать».

По словам главы региона, отрабатывается вопрос информирования о ракетной и авиационной опасности через СМС.

«Отрабатываем и эту часть вместе с операторами связи, в том числе выделяем средства. Некую бюрократическую проволочку решим и будет все реализовано».

Андрей Клычков заявил, что не будет дублировать сообщения об опасности атаки БПЛА в своих соцсетях, так как информированием занимается МЧС. При этом отметил, что по беспилотникам постоянно ему поступают звонки от дежурных служб. Даже во время эфира глава региона получает информацию о возможной траектории движения аппаратов.

«И я еще раз прошу подключить просто себе приложение МЧС. И оно присылает эти уведомления, кому это надо. Не так, чтобы я всю область поднимал на уши по БПЛА, а тем более, это не нужно. <…> Что сделает простая девушка со своей семьей? Ничего не сделает. У нее нет кнопки «сбить беспилотник».

Также Андрей Клычков высказался скептически по поводу идеи заклеивать окна скотчем. Такая практика была в Белгородской области, когда «ситуация была гораздо более серьезнее».

«Надеюсь, что мы к ней не подойдем», – сказал Андрей Клычков.

1 ноября одну ракету сбили на территории нашего региона, в Знаменском районе. Семь домов получили незначительные повреждения, пострадавших нет, сообщил губернатор.

ИА “Орелград”