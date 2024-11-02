Старинные планы Орла выставили напоказ

Первые и последующие чертежи города Орла стали экспонатами выставки.

В отделе краеведческих документов Орловской областной библиотеки им. И.А. Бунина открылась выставка «Планы города Орла: к 245-летию первого регулярного плана города». Она будет работать до 30 ноября 2024 года. Особенно интересны экспонаты будут любителям истории. Но и другие посетители получат возможность посмотреть, каким был город несколько столетий назад. На выставке представлены планы Орла разных периодов, в том числе «План губернского города Орла 1848 года», «План, составленный землемером-таксатором А. Андерсоном в 1901 году» и «План начала ХХ века, до 1903 г. (издание книжного магазина Шемаева, тип. В. А. Сартакова)».

«Экспонируются планы, любезно переданные библиотеке Павлом Владимировичем Зюзиным, директором Центра транспортного планирования в Москве: план города Орла, составленный в 1877 году землемером Древитц; немецкий план 1942 года; план по состоянию на 1941 год, предназначенный для армейских нужд; план 1909 года, опубликованный в книге В. Г. Емельянова «Улицы города Орла» (1986), – перечислили в «Бунинке». – Представлены разнообразные издания об Орле. Древний период жизни людей на месте слияния Оки и Орлика описан в книге В. М. Неделина «Орел изначальный. XVI-XVIII века. История. Архитектура. Жизнь и быт».

Кроме того, посетители выставки смогут изучить план Орла, который копировал землемер Иванов – он был опубликован в 1919 году в приложении к «Орловскому губернскому справочнику». 1925 годом датируется карта из приложения к книге «Орел в кармане», скопированная инженером Суховым, 1930 годом – схематический план. В числе экспонатов, разумеется, присутствует и современная схема города, так что гости библиотеки наглядно смогут сравнить Орел современный и Орел прошлых лет.

«Первые чертежи города Орла появились во второй половине XVI века и являлись отчетом местных воевод о новооснованном городе, – рассказали организаторы выставки. – Первым чертежом Орла, о котором сохранились документальные сведения, являлся чертеж, составленный по указанию воеводы Бориса Колтовского осенью 1635 года при восстановлении города после «литовского разорения». Его подготовил орловский пушкарь Василий Иконник. Известен чертеж воеводы Павла Скрябина 1679 года».

Другие дошедшие до наших дней чертежи относятся к началу XVIII века, когда Орловская крепость уже исчезла, а город стал развиваться в качестве торгового центра. В «Бунинке» пояснили, что в то время боевыми форпостами служили симметрично расположенные два монастыря – Введенский женский и Успенский мужской. Она находились в разных концах города и защищали подступы к нему.

«В 1779 году был утвержден первый в истории города регулярный план, предусматривающий четкий порядок его застройки с учетом существовавших направлений основных дорог на Москву, Болхов, Новосиль, Курск и Киев, а также рек Оки и Орлика. План делил город на три части, и каждая имела площадь, свободную от застройки, – добавили в «Бунинке». – В 1938-39 гг. была составлена генеральная схема планировки Орла. После плана 1779 года этот важный документ стал первым в истории города проектом, определявшим перспективное развитие города».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»