Область отдаст муниципалитетам треть своего бюджета

Озвучены параметры финансовой поддержки городов и районов.

В 2025 году трансферты из бюджета Орловской области бюджетам муниципальных образований составят 19,938 миллиарда рублей. Такая сумма заложена в проект бюджета региона, который депутаты Орловского облсовета рассмотрели в первом чтении. Вероятно, в рамках дальнейшей работы над проектом бюджета сумма изменится, но в любом случае она является базовой, ориентироваться будут на нее. Отметим, что указанная сумма составляет почти треть от всей доходной части бюджета Орловской области.

Межбюджетные трансферты на 2026 год предварительно запланированы в сумме 18,569 миллиарда рублей, на 2027 год – в сумме 18,32 миллиарда рублей. Также депутаты облсовета установили критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов, округов и городов: на 2025 год – 1,376, на 2026 год – 1,34, на 2027 год – 1,34. Критерий финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения на 2025 год составит 588,72 рубля, на 2026 год – 588,72 рубля, на 2027 год – 588,72 рубля на одного жителя.

Утвержден и объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, округов и городов (с учетом замены части дотации дополнительными нормативами отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц): на 2025 год – в сумме 3,209 миллиарда рублей, на 2026 год – в сумме 3,322 миллиарда рублей, на 2027 год – в сумме 3,439 миллиарда рублей. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности муниципальных бюджетов будут выделяться в рамках государственной программы «Управление государственными финансами Орловской области». На 2025 год они запланированы в сумме 760,065 миллиона рублей, на 2026 год – в сумме 760,065 миллиона рублей и на 2027 год – в сумме 760,065 миллиона.

Муниципалитеты вправе рассчитывать и на дополнительную помощь со стороны областного бюджета. Например, деньги им могут перечислить на повышение заработной платы бюджетникам, на погашение кредиторской задолженности по заработной плате, начислениям на выплаты по оплате труда и коммунальным услугам.

ИА «Орелград»