Командир «Бригады Катукова» попросил орловцев не снимать БПЛА

Это касается как наших дронов, так и вражеских.

Такое обращение Денис Орлов опубликовал в соцсетях.

Как пояснил командир «катуковцев», враг, атакуя Россию с помощью беспилотников, не только стремится добиться жертв и разрушений, но и собирает информацию о нашей системе ПВО. Орловцы, снимая сбитые дроны на фото и видео и публикуя эти материалы в интернете, невольно помогают ему. Противник узнаёт место расположения наших систем ПВО, а также их тип.

Также Орлов пояснил, что над областью могут летать как вражеские, так и российские беспилотники. К последним относятся БПЛА типа «герань». Они окрашены в чёрный цвет, напоминают бумажный самолёт и передвигаются благодаря небольшому мотору, установленному в хвостовой части.

Очевидно, они должны лететь в западном направлении. Для жителей нашей области такие БПЛА безопасны, но снимать их на фото и видео тоже не стоит.

ИА «Орелград»