Орловца осудили за нелегальную торговлю табаком

2.11.2024 | 16:00 Криминал, Новости

Общая стоимость контрафакта оценена в 5,6 миллиона рублей.

Фото: Управление ФСБ по Орловской области (иллюстративное)

Дело рассматривал Орловский районный суд. Местного жителя признали виновным в незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте немаркированных табачных изделий.

При этом речь шла об особо крупном размере. Общая стоимость изделий составила 5,6 миллиона рублей. Преступления были совершены в октябре 2022-го года.

В итоге орловца приговорили к трём годам лишения свободы условно. Также суд оштрафовал его на 600 тысяч рублей. Информацию сообщили в прокуратуре Орловской области.

Ранее стало известно, что на Орловщине оштрафовали главу сельского поселения.

ИА «Орелград»


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