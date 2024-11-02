В Орле выпал снег

Это произошло во второй раз за эту осень.

Впрочем, снегопад уже прекратился. В ближайшее время в областном центре синоптики не прогнозируют существенных осадков.

Согласно прогнозу Орловского гидрометцентра, ближайшей ночью в Орле будет 1-3 градуса мороза, а завтра днем 1-3 градуса тепла. В среднем по области будет немного теплее (до +1 ночью и до +5 днём), но в других муниципальных образованиях возможны и осадки, в том числе, в виде снега или мокрого снега.

Ветер будет дуть с запада со скоростью от 8 до 13 метров в секунду. В Управлении МЧС по Орловской области рассказали, что этой ночью спасатели трижды выезжали на опиловку упавших деревьев – в Болхов, Глазуновский район и на федеральную трассу “Орёл – Ефремов”.

В предыдущий раз снег выпал в областном центре в православный праздник Покрова Богородицы.

ИА “Орелград”