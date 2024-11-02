Орловчанка попала в 2 ДТП за 20 минут

2.11.2024 | 12:23 Новости, Происшествия

Сейчас она находится в больнице.

Фото: Управление ГАИ Орловской области

Как рассказали в Управлении Госавтоинспекции Орловской области, женщине 54 года.

Накануне, 1 ноября, около 18 часов она стала участницей ДТП. Авария произошла в Орле на улице Лескова у дома №15-А. После этого женщина вышла на проезжую часть, чтобы зафиксировать последствия ДТП в виде роликов или фотографий.

Спустя 20 минут её сбил 28-летний водитель, передвигавшийся на «Ладе». Машина ехала со стороны Наугорского шоссе в сторону улицы Тургенева.

Пострадавшую доставили в Областную клиническую больницу на «Скорой помощи» и госпитализировали.

Всего за последние сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП. Однако пострадавших больше не было.

ИА «Орелград»


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