На Орловщине оштрафовали главу сельского поселения

2.11.2024 | 12:30 Закон и порядок, Новости

Нарушения допустили в Кромском районе.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом сообщила прокуратура Орловской области. Оказалось, что глава Апальковского сельского поселения нарушил порядок рассмотрения обращений.

В администрацию поступил официальный сигнал от одного из местных жителей. Тема обращения относилась к компетенции органов местного самоуправления.

Однако чиновники не направили заявителю письменный ответ вовремя. В связи с этим прокуратура вынесла постановление о возбуждении административного дела.

По результатам его рассмотрения оштрафовали ответственное должностное лицо. Сумма штрафа составила пять тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Орле дали три года строгого режима за фальшивую купюру.

ИА «Орелград»


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