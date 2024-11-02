На Орловщине оштрафовали главу сельского поселения

Нарушения допустили в Кромском районе.
Об этом сообщила прокуратура Орловской области. Оказалось, что глава Апальковского сельского поселения нарушил порядок рассмотрения обращений.
В администрацию поступил официальный сигнал от одного из местных жителей. Тема обращения относилась к компетенции органов местного самоуправления.
Однако чиновники не направили заявителю письменный ответ вовремя. В связи с этим прокуратура вынесла постановление о возбуждении административного дела.
По результатам его рассмотрения оштрафовали ответственное должностное лицо. Сумма штрафа составила пять тысяч рублей.
Ранее стало известно, что в Орле дали три года строгого режима за фальшивую купюру.
ИА «Орелград»