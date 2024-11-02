На Орловщине оштрафовали главу сельского поселения

Нарушения допустили в Кромском районе.

Об этом сообщила прокуратура Орловской области. Оказалось, что глава Апальковского сельского поселения нарушил порядок рассмотрения обращений.

В администрацию поступил официальный сигнал от одного из местных жителей. Тема обращения относилась к компетенции органов местного самоуправления.

Однако чиновники не направили заявителю письменный ответ вовремя. В связи с этим прокуратура вынесла постановление о возбуждении административного дела.

По результатам его рассмотрения оштрафовали ответственное должностное лицо. Сумма штрафа составила пять тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в Орле дали три года строгого режима за фальшивую купюру.

ИА «Орелград»