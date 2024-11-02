Орловский губернатор сказал, к котельной 907 квартала есть вопросы

Отопительный сезон в части Заводского района Орла идет с нареканиями.

Темы Андрей Клычков коснулся в ходе прямого эфира в соцсетях 1 ноября. По его словам, 909 и 908 кварталы после запуска новой котельной на Кромской улице обеспечены коммунальными ресурсами полностью.

«За редким случаем, где ремонтные работы идут с управляющими компаниями. <…> 907 квартал – пока у нас есть еще вопросы, у меня нарекания к службам. Для запуска новой котельной, которую мы построили, чтобы не было этих вопросов, осталось десять дней максимум».

В планах работ еще на неделю, однако губернатор отводит время с запасом, чтобы квартал переключили на собственный объект с закольцовки от котельной на улице Латышских Стрелков.

Отметим, реконструкция началась весной 2024 года. Она должна была завершиться в начале осени. Однако котельные не сдали в срок. Назывались различные причины, от которых жителям в квартирах не становилось теплее. На реконструкцию привлечены средства Фонда национального благосостояния в размере 310,4 млн рублей. Подрядчику предъявили претензии на 30 миллионов рублей.

ИА “Орелград”