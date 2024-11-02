Клычков высказался о заклеивании окон школ и детсадов

2.11.2024 | 12:00 Новости, Общество

Орловский губернатор считает, что ситуация не так серьезна.

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Предложения о дополнительных мерах безопасности в учреждениях образования прозвучали от слушателей вечернего эфира в соцсетях. Орловцы  предложили заклеивать стекла защитной пленкой или скотчем. Андрей Клычков отметил, что такая практика была в Белгородской области.

«Когда ситуация была гораздо более серьезнее. Надеюсь, что мы к ней не подойдем», – сказал Андрей Клычков.

Однако полностью отвергать идею глава региона не стал, оговорившись, что не уверен в необходимости.

«Давайте предложим такой вариант».

В ходе вечернего эфира Андрей Клычков акцентировал внимание на тех сферах, где вмешательство точно нужно. Губернатор снова обратил внимание на закрытые подвалы, неотработанный алгоритм действий при сигнале о ракетной опасности в отдельных предприятиях. Также рассматривается улучшение работы сирен в Орле и Мценском районе, возобновление оповещения по СМС.

1 ноября при ликвидации ракеты в Знаменском районе Орловской области осколки повредили семь домов в селе Локно. По мнению губернатора, жители “абсолютно спокойны”. Повреждения незначительные, пострадавших нет, сообщил глава региона.

ИА “Орелград”


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