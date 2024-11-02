В Орле дали три года за фальшивую купюру

2.11.2024 | 12:11 Криминал, Новости

За преступление осудили жителя Брянской области.

Фото: пресс-служба Управления МВД по Орловской области (иллюстративное)

Дело рассматривал Северный районный суд Орла. Его возбудили по статье 186 УК РФ, которая карает за хранение, перевозку и сбыт поддельных билетов Центрального банка.

Преступление произошло в ноябре минувшего года. Житель Брянской области взял у своего знакомого поддельную купюру в 5 тысяч. Мужчина расплатился ей в одном из магазинов Орла.

Приговор оказался достаточно суровым. Виновному дали 3 года лишения свободы, причём в колонии строгого режима. Ранее он уже был судим.

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования