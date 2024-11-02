В Орле дали три года за фальшивую купюру

За преступление осудили жителя Брянской области.

Дело рассматривал Северный районный суд Орла. Его возбудили по статье 186 УК РФ, которая карает за хранение, перевозку и сбыт поддельных билетов Центрального банка.

Преступление произошло в ноябре минувшего года. Житель Брянской области взял у своего знакомого поддельную купюру в 5 тысяч. Мужчина расплатился ей в одном из магазинов Орла.

Приговор оказался достаточно суровым. Виновному дали 3 года лишения свободы, причём в колонии строгого режима. Ранее он уже был судим.

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

ИА «Орелград»