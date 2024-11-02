В Орле медики со «Скорой помощи» использовали тревожную кнопку

Росгвардейцы прибыли на вызов и задержали нарушителя.

Об инциденте рассказали в Управлении Росгвардии по Орловской области.

Напомним, около месяца назад 30 орловских карет «Скорой помощи» оснастили тревожными кнопками. Теперь в трудных ситуациях одним нажатием медики могут вызвать сотрудников Росгвардии.

Именно ткой случай произошёл на Комсомольской улице около 4 часов утра. «Скорая помощь» приехала на вызов в многоквартирный дом.

Выяснилось, что в одной из квартир 41-летний мужчина напал на женщину. «Скорую» вызвала соседка. Однако орловец не подпускал медиков к пострадавшей и, судя по внешним признакам, находился в неадекватном состоянии.

Тогда настало время тревожной кнопки. Росгвардейцы прибыли на вызов всего через несколько минут. Они задержали возмутителя спокойствия и передали его в руки полиции.

На данный момент в Орловской области Росгвардия охраняет около 4 тысяч объектов.

ИА «Орелград»