В Орле высадили деревья в память о погибших на СВО

Акция «Сад памяти» прошла в парке Победы.

Сегодня здесь посадили 44 липы. Рядом с каждой из них установлена табличка с именем погибшего защитника Отечества.

Деревья высадили рядом с часовней, которая напоминает о жертвах Великой Отечественной войны.

В акции приняли участие губернатор Андрей Клычков, спикер регионального парламента Леонид Музалевский, митрополит Орловский и Болховский Тихон, участники СВО, их родные и близкие, представители силовых структур, а также волонтёры и просто жители Орла. Об этом сообщает официальный портал региона.

«Сегодня мы вновь собрались здесь, чтобы поклониться беззаветному героизму орловчан – участников специальной военной операции. Спустя почти 80 лет они повторяют подвиг ветеранов Великой Отечественной войны, сражаясь с натовской агрессией за счастье своих родных, будущее России и Орловщины», – отметил Клычков.

Также в рамках акции прошла минута молчания.

ИА «Орелград»