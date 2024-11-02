Орловские суды столкнулись с дефицитом площади

Некоторые из них работают в стесненных условиях.

Совет судей Орловской области обсудил вопрос о материально-техническом обеспечении деятельности судов. Как сообщает пресс-служба Орловского облсуда, среди прочего участники заседания обсудили вопрос обеспечения районных судов и мировых судебных участков служебными помещениями. Было отмечено, что с нехваткой таких площадей столкнулись Железнодорожный и Советский районные суды города Орла, а также Ливенский, Мценский, Свердловский и Орловский районные суды.

«Для решения указанной проблемы Управлением судебного департамента в Орловской области ведется комплексный капитальный ремонт новых зданий для размещения Свердловского и Мценского районных судов, – сообщили в пресс-службе облсуда. – В здании, выделенном для размещения Советского и Железнодорожного районных судов города Орла, также ведется выборочный капитальный ремонт. Решается вопрос и в отношении других судов области, которые в настоящее время размещаются в стесненных условиях».

Участники заседания обсудили и ряд других важных вопросов, в том числе об обеспечения доступа в суды маломобильных групп населения. В данном случае было отмечено, что все здания районных судов оборудованы соответствующими техническими средствами. Положительным моментом отмечено и то, что все районные суды и участки мировых судей Орловской области обеспечены необходимой компьютерной и организационной техникой. В облсуде подчеркнули, что парк такой техники ежегодно обновляется в рамках выделенного на эти цели бюджетного финансирования.

Тем временем Управление ФССП России по Орловской области сообщило, что ежедневно судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов обеспечивают охраной здания Арбитражного суда Орловской области, Орловского областного суда, 29 зданий районных судов и 48 судебных участков мировых судей. В этом году приставы пресекли попытки проноса в здания судов более чем 1500 запрещенных предметов.

ИА «Орелград»