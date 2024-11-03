На Орловщине чиновники спасли машину от ареста

Любопытное дело рассмотрел областной арбитраж.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по заявлению управления по муниципальному имуществу Мценского района к муниципальному унитарному предприятию «Жилищно-эксплуатационное управление деревни Протасово». Участие в процессе в качестве заинтересованных лиц приняли ООО «Жилинское», ООО «Жилищно-эксплуатационное управление села Тельчье», ООО «Отрадинское», Управление Министерства внутренних дел России по Орловской области, а также судебные приставы.

Управление по муниципальному имуществу Мценского района просило арбитражный суд об освобождении от ареста автомобиля LADA-212140. Ранее в отношении этого автомобиля судебным приставом-исполнителем Мценского РОСП был составлен акт о наложении ареста. А сам автомобиль был сочтен имуществом компании-должника, каковой является МУП «ЖЭУ деревни Протасово». Арест на транспортное средство был наложен в июле 2024 года.

В производстве Мценского районного отделения судебных приставов находится исполнительное производство, возбужденное в отношении МУПа на основании исполнительных листов. Последние были выданы арбитражным судом Орловской области. В рамках их исполнения и был арестован автомобиль, балансовая стоимость которого составляет 475 900 рублей. Правда, в акте ареста предварительная оценка составила 500 000 рублей.

Однако в суде чиновники заявили, что указанное имущество принадлежит вовсе не компании-должнику. Машина приобреталась за бюджетный счет по муниципальному контракту. Она была передана МУПу в хозяйственное ведение, а в феврале 2024 года приказом УМИ Мценского района была изъята из хозяйственного ведения. Акт приема-передачи, представленный в суд, датирован 29 февраля 2024 года. Арест же был произведен только 16 июля.

В суде выяснилось, что «истец не направил правоустанавливающие документы на данный легковой автомобиль для государственной регистрации в ГИБДД». Поэтому спорное транспортное средство до сих пор зарегистрировано на праве хозяйственного ведения за МУП «ЖЭУ деревни Протасово». Исследовав материалы дела, арбитражный суд решил исковые требования удовлетворить. В процессе было доказано, что спорный автомобиль числится как муниципальное имущество Мценского района, поэтому суд постановил освободить его от ареста.

ИА «Орелград»