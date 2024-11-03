Клычков приказал приватизировать «Дорожную службу»

Государственное унитарное предприятие будет преобразовано.

Губернатор Андрей Клычков в соответствии с прогнозным планом приватизации государственного имущества Орловской области на 2024-2026 годы распорядился приватизировать государственное унитарное предприятие «Дорожная служба». Оно будет преобразовано в акционерное общество, то есть ГУП ОО «Дорожная служба» превратится в АО «Дорожная служба» с уставным капиталом в размере 982 631 000 рублей. Уставный капитал будет состоять из 982 631 именной обыкновенной бездокументарной акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая.

Способ размещения акций – приобретение Орловской областью, то есть «Дорожная служба» частной не станет, а останется, по сути, в государственной собственности региона. Губернатор также утвердил состав подлежащего приватизации имущественного комплекса, перечень объектов, в том числе исключительных прав, не подлежащих приватизации, расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов. Устав акционерного общества «Дорожная служба» уже разработан.

Согласно ему, вновь созданное АО станет правопреемником по всем правам и обязательствам ГУПа. Новая компания будет непубличным акционерным обществом. Ответственность по своим обязательствам она несет всем принадлежащим ей имуществом, акционеры, то есть Орловская область, не отвечают по обязательствам общества. Основной целью деятельности АО объявлено извлечение прибыли.

Интересно, что в устав включен 61 вид деятельности, которыми разрешено заниматься новой «Дорожной службе», в том числе: строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание зданий и сооружений, строительство и реконструкция светофорных объектов, выполнение работ по строительству мостов, тоннелей и подземных дорог, железных дорог и взлетно-посадочных полос аэродромов, организация грузовых и пассажирских перевозок, заготовка и переработка леса, хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки, рекламная деятельность на афишных тумбах, рекламных щитах, стендах для афиш и объявлений, в витринах, демонстрационных залах, размещение рекламы на автомобилях и автобусах и т. п.

Состав совета директоров АО «Дорожная служба» губернатор Клычков определил в количестве 5 человек, состав ревизионной комиссии – в количестве 3 человек. До первого общего собрания акционеров АО «Дорожная служба» генеральным директором АО «Дорожная служба» назначен директор ГУП ОО «Дорожная служба» Сергей Музалёв. Членами совета директоров АО «Дорожная служба» губернатор назначил: Алексея Субботина, руководителя департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области (председатель совета директоров); Ольгу Платонову, руководителя департамента государственного имущества и земельных отношений; Светлану Андрееву, начальника облуправления государственного имущества; Антона Чупахина, начальника облуправления дорожного хозяйства и реализации государственных строительных программ.

Директору ГУП ОО «Дорожная служба» приказано утвердить и подписать решение о выпуске акций АО «Дорожная служба» и документ, содержащий условия размещения акций (все акции останутся единственному учредителю – Орловской области в лице департамента государственного имущества и земельных отношений), утвердить и подписать отчет об итогах выпуска акций, организовать ведение реестра акционеров, внести акции в реестр имущества Орловской области.

ИА «Орелград»