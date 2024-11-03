Правила присвоения звания «народный мастер» уточнили

Поправки в соответствующий акт внесло правительство региона.

Постановление о внесении изменений в «Положения о звании «Народный мастер Орловской области» подписал временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Ивановский. Согласно обновленной редакции, целью положения является сохранение и развитие в Орловской области народных художественных промыслов. Большинство поправок носит технический характер, но были уточнены и правила присвоения звания.

Так, согласно новой редакции документа, соискатель должен представить в региональный департамент культуры пакет документов, в том числе: информацию о количестве изготовленных изделий народных художественных промыслов в течение последних пяти лет, а также копию паспорта на изделие, решение об отнесении которого к изделиям народных художественных промыслов принято не менее чем за 5 лет до даты представления паспорта.

Также надо представить творческую характеристику с указанием достижений, выставок, фестивалей и конкурсов, в которых принимал участие претендент на присвоение звания, сведения о наградах, поощрениях и иных достижениях, подтверждение наличия не менее 10 творческих работ, фотоальбом изделий народных художественных промыслов, созданных в течение последних 5 лет, не менее двух отзывов или рецензий о творчестве претендента от специалистов декоративно-прикладного искусства, искусствоведов и мастеров народных художественных промыслов, копии дипломов лауреатов и грамот.

Департамент обязан зарегистрировать документы в день их поступления и в течение 10 рабочих дней с момента регистрации передать их в художественно-экспертный совет по народным художественным промыслам Орловской области. Раньше срок рассмотрения документов этим советом составлял 30 рабочих дней, теперь он увеличен до 90 календарных дней. При рассмотрении документов будет учитываться такой критерий, как творческая деятельность мастера – участие не менее чем в 2-3 выставках, ярмарках, конкурсах и других мероприятиях, популяризирующих народные художественные промыслы, в год.

Появилось в положении и дополнительное основание для принятия решения об отказе в присвоении звания. Такое возможно, если с даты принятия решения об отнесении изготавливаемых на территории Орловской области изделий к изделиям народных художественных промыслов прошло менее 5 лет.

ИА «Орелград»