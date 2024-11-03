На ремонт дорог Мценску выделят 361 миллион рублей

Местные власти обновили параметры дорожной программы.

Администрация города внесла изменения в муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения». Она действует с 2021 года. Недавно срок ее действия был продлен на 2024-2026 годы. Поправки внесены в паспорт программы, в строку о финансовом обеспечении. Оно составит 380,686 миллиона рублей. Из местного бюджета будет выделено 19,52 миллиона рублей, в среднем по 6,5 миллиона рублей в год.

Из бюджета Орловской области город получит на дорожные работы 361,165 миллиона рублей. Объем финансирования на 2024 год уточнен – он составляет 141,165 миллиона рублей. В 2025 и 2026 годах область выделит Мценску еще по 110 миллионов рублей. Финансовое обеспечение дорожной деятельности осуществляется за счет средств Дорожного фонда Орловской области и муниципального дорожного фонда города Мценска. Программа предусматривает повышение технических параметров автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих увеличение пропускной способности и безопасности движения, замену и восстановление конструктивных элементов дорог, а также их текущее содержание.

«Качество дорожных покрытий большинства улиц не соответствует эксплуатационным требованиям, – следует из паспорта программы. – Отсутствие продольных и поперечных уклонов на отдельных улицах приводит к образованию застоев воды и грязи. Изношенность наружных инженерных коммуникаций приводит к необходимости проведения ремонтных земляных работ и как следствие к деформации покрытий улиц».

По данным мэрии, в настоящее время протяженность улично-дорожной сети города Мценска составляет около 122 километров, из них около 89 километров, или 72 процента – это дороги с усовершенствованным типом покрытия. С твердым и грунтовым покрытием, не отвечающим нормативным требованиям, насчитывается около 33 километров дорог, или 27,4 процента от общей протяженности. Большая часть мценских дорог представлена дорогами IV и V категорий – около 97 километров.

Авторы программы вспоминают, что до 2013 года практически на всех улицах города требовался ремонт дорожного полотна, устранение «гребенки», колейности, трещин, разломов, ремонт и устройство ливневой канализации. Серьезной проблемой было состояние тротуаров вдоль дорог. Затем случился своего рода прорыв: за 2013-2016 годы было отремонтировано более 40 километров дорог, началась реконструкция моста через реку Зуша, которая, впрочем, прошла не без скандалов. Финансирование дорожных работ увеличивается с каждым годом.

ИА «Орелград»