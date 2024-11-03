В Ливнах увеличили бюджет

Доходная часть бюджета приросла десятками миллионов рублей.

Депутаты Ливенского городского Совета внесли изменения в бюджет города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Так, доходы бюджета увеличены на 86,071 миллиона рублей, теперь они составят 1,74 миллиарда рублей. Расходы увеличены на 80,627 миллиона рублей, или до 1,789 миллиарда. Таким образом, дефицит бюджета по итогам года составит 49,51 миллиона рублей. Депутаты также согласовали верхний предел муниципального внутреннего долга города Ливны. По состоянию на 1 января 2025 года он остался без изменений – 120 миллионов рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей.

Увеличение расходов предусмотрено за счет средств городского бюджета (на 40,602 миллиона рублей) и за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субвенции и иные межбюджетные трансферты – на 39,979 миллиона рублей). За счет прочих безвозмездных поступлений расходы увеличены еще на 45 тысяч рублей. Что касается дефицита бюджета, то он за рамки закона не выходит.

В соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, дефицит не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. В данном случае расчетная величина составляет 39,455 миллиона рублей. Но БК РФ также предусмотрено, что дефицит местного бюджета может превысить установленные ограничения.

Такое возможно в случае утверждения муниципальным правовым актом в составе источников финансирования дефицита местного бюджета поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального образования. Возможно это и в случае изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджетов. Последней нормой и воспользовались в Ливнах. Источником покрытия дефицита заявлено изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов. Таким образом, предусмотренный дефицит в сумме 49,51 миллиона рублей не противоречит нормам Бюджетного кодекса РФ. Экспертизу проекта внесения поправок в бюджет еще до сессии горсовета провела Контрольно-счетная палата города Ливны. Согласно ее заключению, изменения не противоречат нормам действующего бюджетного законодательства.

ИА «Орелград»