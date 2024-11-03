В Орле на два часа запретят движение по ряду улиц

3.11.2024 | 13:36 Новости, Транспорт

В связи с проведением шествия в Советском районе.

Мероприятие приурочено ко дню празднования Казанской иконы Божьей Матери и Дню народного единства.

Администрация Орла сообщает, что 4 ноября будет действовать запрет на парковку транспортных средств с 0 до 13 часов на Наугорском  шоссе (от улицы Героев Пожарных до Лескова). С 11 до 13 вводится запрет на движение автомобилей по ближайшим дорогам. Они отмечены на схеме красным.

«Рассчитываем на понимание!» – комментирует администрация Орла в соцсетях.

ИА “Орелград”


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