В Орле на два часа запретят движение по ряду улиц

В связи с проведением шествия в Советском районе.
Мероприятие приурочено ко дню празднования Казанской иконы Божьей Матери и Дню народного единства.
Администрация Орла сообщает, что 4 ноября будет действовать запрет на парковку транспортных средств с 0 до 13 часов на Наугорском шоссе (от улицы Героев Пожарных до Лескова). С 11 до 13 вводится запрет на движение автомобилей по ближайшим дорогам. Они отмечены на схеме красным.
«Рассчитываем на понимание!» – комментирует администрация Орла в соцсетях.
ИА “Орелград”