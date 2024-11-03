Орловцам рассказали о норме рабочего времени на ноябрь

Жители региона могут отработать от 99 до 167 часов за месяц.

Государственная инспекция труда в Орловской области обнародовала норму рабочего времени на ноябрь 2024 года. В ведомстве пояснили, что из 30 календарных дней при пятидневной рабочей неделе приходится 21 рабочий день и 9 выходных и праздничных дней. Норма рабочего времени на ноябрь составляет при рабочей неделе: 40-часовой – 167 часов; 39-часовой – 162,8 часа; 36-часовой – 150,2 часа; 33-часовой – 137,6 часа; 30-часовой – 125 часов; 24-часовой – 99,8 часа. В первом полугодии 2024 года средняя фактическая продолжительность рабочего дня в Орловской области составила 7,38 часа и была выше, чем в январе-июне 2023 года, на 0,6 процента.

Тем временем Орелстат сообщил со ссылкой на отчетные данные организаций региона, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, что численность их штатных работников, без учета совместителей, в августе 2024 года составила 155,5 тысячи человек. Это 96,8 процента от общей численности замещенных рабочих мест в Орловской области. На условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 5,1 тысячи человек.

«По сравнению с июлем 2024 года общая численность всех указанных категорий работников уменьшилась на 0,4 процента, – следует из информации Орелстата. – В августе 2024 года в общем количестве замещенных рабочих мест в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, удельный вес рабочих мест внешних совместителей составлял 1,4 процента, лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам, – 1,8 процента».

В свою очередь пресс-служба губернатора сообщила о том, что за месяц единый центр занятости населения Орловской области провел шесть ярмарок вакансий. Свои предложения представили более 30 работодателей региона. Список вакансий был широк: бухгалтер финансовой службы, помощник руководителя, делопроизводитель, заведующий складом, электромонтер, специалист в сфере закупок, повар, специалист по социальной работе, экономист, уборщик, оператор свинокомплекса, контролер, тракторист, водитель автобуса, механик по выпуску, оператор по биообслуживанию, оператор общего обслуживания, шлифовщик, кладовщик, паяльщик радиодеталей и так далее.

«В районах Орловской области наибольший интерес вызвали свободные рабочие места по рабочим профессиям, а в Орле – вакансии социальной сферы», – подметили в пресс-службе губернатора.

ИА «Орелград»