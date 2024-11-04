Комиссию по тарифам создали во Мценском районе

Коллегиальный орган будет следить за расценками муниципальных предприятий.

Администрация Мценского района утвердила положение о комиссии по рассмотрению цен, тарифов и калькуляции на услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями. Решение принято в соответствии с Федеральным законом 31-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». С 2021 года в стенах администрации действовала подобная комиссия. Она занималась «рассмотрением калькуляций на услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями».

То есть, к калькуляциям местные власти добавили цены и тарифы. В частности, комиссии поручено также рассматривать размеры платы за жилье. Точнее, коллегиальный орган будет изучать ценовые предложения муниципальных предприятий и учреждений. Как следует из постановления, комиссия создана в целях установления единой ценовой и тарифной политики на территории Мценского района. Другие ее задачи заключаются в защите экономических интересов муниципальных предприятий и учреждений, обеспечении условий для их эффективной деятельности и оптимального развития.

Также комиссия нужна для защиты экономических интересов потребителей услуг от монопольного повышения цен и тарифов, эффективного использования средств бюджета Мценского района, содействия в создании благоприятных условий для привлечения инвестиций в муниципальные предприятия и учреждения. Комиссия сама определяет сферы регулирования и формирует реестр организаций, в отношении которых осуществляется регулирование и контроль.

Она же определяет методы установления цен и тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, рассматривает предложения по их установлению, организует проверки хозяйственной деятельности предприятий организаций, для которых рассматриваются цены и тарифы. Если предложенные тарифы комиссию устроят, то она должна рекомендовать главе Мценского района их утвердить.

Председателем коллегиального органа является первый заместитель главы Мценского района. Заседания проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на них присутствуют две трети членов. Во время заседания ведется протокол, который является официальным документом. Решения по рассматриваемым вопросам принимаются большинством голосов присутствующих путем открытого голосования. В случае равенства, право решающего голоса принадлежит председателю, но члены комиссии имеют право выражать особое мнение по сути вопросов.

ИА «Орелград»