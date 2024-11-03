В Орловской области проведут олимпиаду

Она затронет вопросы избирательного права.

Избирательная комиссия Орловской области проведет региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса. Решение было принято во исполнение постановления Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Кроме того, проведение олимпиады включено в региональный план мероприятий по повышению правовой культуры избирателей на территории Орловской области на 2024 год, утвержденный постановлением облизбиркома.

Последний постановил провести региональный этап олимпиады в период с 1 ноября 2024 года по 31 января 2025 года. При этом организаторы будут руководствоваться положением о Всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным постановлением ЦИК. Первый тур будет отборочным, он назначен на 12 ноября и пройдет в дистанционной форме. Второй тур пройдет в очном формате. Он будет представлять собой электронное тестирование, которое пройдет на базе официального сайта РЦОИТ при ЦИК России не позднее 31 января 2025 года.

К участию в региональном этапе облизбирком будут допущены победители и призеры викторин и конкурсов избирательному праву, олимпиад школьников по общеобразовательным предметам «Право» и «Обществознание» среди учащихся 10-11-х классов. Также будут допущены победители и призеры интернет-викторины «Знаю и выбираю!» и школьники – победители электорального диктанта. Во второй тур пройдут участники, набравшие наибольшее количество баллов, но не более четырех человек.

Аппарату Избирательной комиссии Орловской области поручено обеспечить возможность участия перечисленных школьников в первом отборочном туре регионального этапа олимпиады. Утвержден состав комиссии по подведению итогов. Она будет проверять и оценивать результаты выполнения участниками заданий первого тура, в числе которых есть и написание эссе. По итогам первого этапа сформируют единые ранжированные списки участников – по мере убывания набранных баллов и по каждой категории (10-й и 11-й классы).

ИА «Орелград»