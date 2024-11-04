Археологи прошли 13 километров вдоль дороги на Украину

Обследование было проведено в преддверии ремонта участка федеральной трассы.

Представлен акт историко-культурного исследования территории, предназначенной для хозяйственного освоения. Из него следует, что экспедицией СПОК «Елецкий стан» было проведено археологическое обследование земельных участков автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Речь идет о проекте устройства стационарного электрического освещения и тротуаров на автомобильной дороге «М-2 «Крым» Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород – граница с Украиной».

Заказчиком работ выступило общество с ограниченной ответственностью «Центр Дорпроект». Научно-исследовательские археологические работы проводились на основании открытого листа, выданного Министерством культуры Российской Федерации. Всего было заложено 18 разведочных шурфа, которые по окончании обследования были закопаны. В общей сложности была исследована территория протяженностью около 13 километров. Ширина участка обследования – по 40 метров вправо и влево от оси дороги.

Как следует из отчета ученых, в ходе исследований археологического материала и следов культурного слоя не было выявлено. Отчетность археологов была изучена экспертом, который в результате выдал положительное заключение на проект строительства искусственного освещения и тротуаров на федеральной трассе: целью исследования было получение информации о наличии либо отсутствии объектов культурного наследия в границах обследуемого землеотвода.

Ближайшим археологическим памятников относительно участка проведения работ является ВОАН «Большая Булгакова, поселение», расположенный в 0,5 км к западу от участка проведения работ. Обследованный участок находится на территории Орловского муниципального округа и проходит вдоль автодороги, с восточной стороны города Орла. Трасса расположена на водоразделе рек Ока и Оптуха (левый приток Оки). Старт разведка взяла в районе села Платоново, а завершилась в районе поселка Куликовский.

ИА «Орелград»