Ливны потратили на программы 83 процента своего бюджета

Ливенский горсовет народных депутатов изучил отчет об исполнении бюджета.

Администрация города Ливны представила депутатам Ливенского горсовета отчет об исполнении бюджета за три квартала 2024 года. Также местным парламентариям было предоставлено заключение Контрольно-счетной палаты города Ливны на указанный отчет. В нем, кстати, аудиторы отмечают, что за отчетный период времени 83,3 процента расходов бюджета города Ливны, или 997,647 миллиона рублей, было направлено на реализацию 20 муниципальных программ. Для сравнения, на реализацию национальных проектов направлено 110,119 миллиона рублей, в том числе по нацпроекту «Образование» – 10,129 миллиона рублей, нацпроекту «Культура» – 11,35 миллиона рублей, нацпроекту «Жилье и городская среда» – 88,639 миллиона рублей.

«Согласно пояснительной записке в отчетном периоде все первоочередные расходные обязательства бюджета города профинансированы в полном объеме, просроченная кредиторская задолженность отсутствует», – следует из заключения КСП. Что касается самого отчета, то депутаты приняли его к сведению. Исполнение бюджета за отчетный период по доходам составило 1,222 миллиарда рублей, по расходам – 1,197 миллиарда рублей, профицит составил 24,664 миллиона рублей.

Исполнение бюджета по доходам составило 77,7 процента от первоначально утвержденного плана и 72,9 процента от плана с учетом внесенных в него уточнений. Кстати, в течение 9 месяцев местные власти корректировали бюджет четыре раза. Доходы города по сравнению с прошлым годом возросли на 18,439 миллиона рублей, или на 1,5 процента. Наибольшую долю в них составили безвозмездные поступления, которых за 9 месяцев 2024 года было получено на общую сумму 800,673 миллиона рублей, или 69,7 процента от годовых назначений. Налоговых и неналоговых доходов поступило на общую сумму 421,583 миллиона рублей, или 80 процентов к годовому плану.

Исполнение бюджета города Ливны по расходам за 9 месяцев 2024 года составило 69,2 процента от утвержденного годового плана с учетом внесенных уточнений. В целом расходная часть увеличилась по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 26,014 миллиона рублей, или на 2,2 процента. Увеличение расходов отмечается по таким разделам, как «Общегосударственные вопросы» – на 15,3 процента, «Национальная экономика» – на 3,5 процента, «Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 14,1 процента, «Культура, кинематография» – на 26,1 процента, «Социальная политика» – на 7,5 процента.

Уменьшение расходов бюджета за 9 месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по разделам: «Образование» – на 9,842 миллиона рублей, или на 1,3 процента, «Физическая культура и спорт» – на 9,326 миллиона рублей, или на 39,3 процента. Впрочем, в последнем случае сокращение связано с перераспределением средств внутри статей бюджета – с сентября 2023 года МБУ «Спортивная школа» города Ливны была переведена из подраздела «Массовый спорт» в подраздел «Дополнительное образование».

ИА «Орелград»