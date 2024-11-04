Болхов прожил три квартала с профицитом бюджета

Отчет о бюджете в местном парламенте представила мэрия.

Депутаты Болховского горсовета приняли к сведению отчет мэрии об исполнении бюджета города Болхова за 9 месяцев 2024 года. По доходам он исполнен на 74,1 процента: при плане 74,677 миллиона рублей фактически в местную казну поступило 55,372 миллиона рублей. Общая сумма расходов бюджета города составила 51,089 миллиона рублей, или 67,6 процента от плана. Таким образом, результат исполнения бюджета за 9 месяцев 2024 год – профицит в сумме 4,283 миллиона рублей, что администрация города объяснила наличием остатков средств в бюджете по состоянию на 1 октября 2024 года.

Собственные доходы бюджета за отчетный период времени составили 20,197 миллиона рублей, или 74,8 процента от плана. Из них налоговых доходов поступило на сумму 17,293 миллиона рублей, или 68 процентов от плана. Так, доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты принесли в местную казну 1,721 миллиона рублей, налог на доходы физических лиц – 11,26 миллиона рублей, земельный налог – 1,315 миллиона рублей, налог на имущество физических лиц – 1,068 миллиона рублей.

Доходы от штрафов, поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, составили всего 6 тысяч рублей. Неналоговые доходы были запланированы в сумме 1,558 миллиона рублей, фактически же поступило 2,904 миллиона. Таким образом, план по ним был перевыполнен на 86,4 процента. Город заработал 456,6 тысячи рублей на арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 357,3 тысячи рублей – на аренде муниципального имущества, 609,6 тысячи рублей принесла продажа земли, 1,15 миллиона рублей – доходы от реализации иного имущества.

Безвозмездные поступления от других бюджетов запланированы в сумме 47,676 миллиона рублей, фактически поступило 35,175 миллиона рублей, или 73,8 процента от плана. Финансирование разделов и статей расходов бюджета осуществлялось в целом исходя из фактического поступления доходов, объяснили авторы отчета. Так, расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» исполнены на 70,9 процента – при плане 13,362 миллиона рублей указанные расходы произведены в объеме 9,478 миллиона рублей. Из них 878,3 тысячи рублей было направлено на «функционирование высшего должностного лица муниципального образования».

ИА «Орелград»