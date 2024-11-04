Инфляция в Орловской области подросла на 1 процент

Ее «локомотивом» стали товары продовольственной группы.

Как сообщает Орелстат, в Орловской области в сентябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем цены на потребительские товары повысились на 1 процент. В том числе на продовольственные товары они увеличились на 1,4 процента, на непродовольственные товары – на 0,5 процента, на услуги – на 1,2 процента. Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен, вызванные сезонными и административными факторами, в сентябре 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем составил 101 процент. Для сравнения, в сентябре 2023 года показатель составлял 101,3 процента.

«В сентябре 2024 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в Орловской области составила 20 107,3 рубля в расчете на месяц (по сравнению с августом 2024 года повышение на 0,1 процента), а условного (минимального) набора продуктов питания – 6131,9 рубля (по сравнению с предыдущим месяцем снижение на 1,1 процента)», – следует из отчета Орелстата.

Индекс цен производителей на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, в сентябре 2024 года относительно предыдущего месяца составил 99,5 процента, в том числе на продукцию обрабатывающих производств – 99,5 процента, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 99,6 процента, водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизацию отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 100 процентов.

За тот же период времени индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции, реализованной орловскими сельскохозяйственными организациями, составил 105,9 процента, в том числе в растениеводстве – 106,6 процента, в животноводстве – 104,9 процента. Сводный индекс цен на продукцию инвестиционного назначения за сентябрь 2024 года составил 101,4 процента. Так, индекс цен производителей строительной продукции составил 100,6 процента, приобретения машин и оборудования инвестиционного назначения – 101,6 процента, на прочую продукцию, затраты и услуги инвестиционного назначения – 104,7 процента.

ИА «Орелград»