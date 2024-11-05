На Орловщине отремонтировали 16 железнодорожных переходов

На объектах выполнялся текущий ремонт.

Именно такой объём работ и планировался в этом году. Об этом рассказали в пресс-службе Московской железной дороги, которая является частью «РЖД».

Ремонт выполнялся на станциях Лужки-Орловские, Стальной Конь, Мценск Верховье, Хомутово, Моховая, Залегощь, Кромская и Нарышкино. Здесь обновили деревянное и резинокордовое покрытия, светоотражающую разметку, а также знаки безопасности. Кроме того, проведены работы по улучшению видимости в границах переходов.

Как напомнили в пресс-службе, основной причиной травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры по-прежнему остаются нарушения, которые допускают сами граждане. В том числе, позволяющие себе переходить пути в неустановленных местах, а также перед приближающимся поездом.

Ранее стало известно, что с начала года во всех регионах МЖД выполнила ремонт 439 одноуровневых пешеходных переходов.

ИА «Орелград»