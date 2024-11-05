Около 8 миллиардов потребуется на лекарства для «монетизированных» льготников

В случае если Орловская область возьмет на себя дополнительные обязательства.

Вопрос лекарственного обеспечения граждан обсудили на заседании правительства 5 ноября. Руководитель депздрава Александр Альянов пояснил, что в Орловской области 47 126 региональных льготников, 14 723 – федеральных. Последних более 173 тысячи, однако часть граждан отказалась от набора социальных услуг в пользу денежной компенсации – монетизации.

Финансирование льготного лекарственного обеспечения в 2024 году выглядит следующим образом: федеральные льготники – 228,5 млн рублей, региональные – 510,4 млн рублей, 367,5 млн рублей ушло на исполнение судебных решений (это аналогично льготники, однако не получившие помощь своевременно). В целом количество обслуженных рецептов на 27 октября 2024 года около 463 тысяч.

Ведущей проблемой является обеспечение федеральных льготников, подчеркнул Александр Альянов. На одного гражданина из казны страны выделяется 1211 рублей 30 копеек. При этом средняя стоимость обеспечения пациента, страдающего сахарным диабетом, составляет 10 тысяч рублей, хронической почечной недостаточностью – 50 тысяч, отдельными видами онкологии – до 600 тысяч. Если регион возьмет на себя все социальные обязательства относительно федеральных льготников, в том числе без учета монетизации, то нужно 8 миллиардов рублей.

«Прогностическая цифра, которая возникла на основании расчета возможной потребности лекарственного обеспечения препаратов лиц, которые имеют право на получение государственной социальной помощи, но в свое время отказались от пакета социальных услуг. Так называемая произошла замена монетизации льгот», – пояснил Александр Альянов.

Изменение коэффициента на обеспечение федеральных льготников со стороны казны государства не рассматривается. Губернатор Андрей Клычков отметил, что область с 2020 года почти в почти три раза увеличила объем средств на закупку лекарственного обеспечения.

«Наша задача сделать так, чтобы средств, которые мы выделяем, было достаточно для распределения на льготников и не возникало дополнительных каких-то обязательств, которые не обусловлены ни законом, ни человеческой логикой», – сказал Андрей Клычков.

Напомним, на обеспечении граждан медикаментами без учета монетизации настаивает прокуратура. При обсуждении бюджета на 2025 год вопрос дополнительного финансирования поднимался на комитетах в Орловском областном Совете. Член правительства – руководитель департамента финансов Елена Сапожникова отметила, что средств у региона нет. Если законодатели примут сверхобязательства, то возможно их обеспечение за счет коммерческого заимствования по рыночной ставке.

ИА “Орелград”