В Орле в крестном ходе поучаствовали полторы тысячи человек

Мероприятие посвящалось Дню Казанской иконы Богородицы.

Участники прошли от храма при Академии ФСО, который назван в честь этой святыни, до памятника участникам локальных войн и военных конфликтов. Шествие возглавил митрополит Орловский и Болховский Тихон, а также архиепископ Павлодарский и Экибастузский Варнава.

Крестный ход имел не только религиозное, но и общественное значение. Участники молились о мире, России, защитниках Отечества. Также митрополит Тихон отслужил молебен в сквере Воинов-интернационалистов и поздравил верующих с Днём народного единства.

«Надеемся, что сегодняшний праздник послужит объединению, ощущению себя единым народом и осознанию той ответственности, которая лежит на каждом из нас за сохранение единства и целостности нашего государства», — высказался он.

Информацию сообщили в Администрации города Орла.

ИА «Орелград»