В Орле изменили проект нового дома на Космонавтов

Его построят рядом со скандальным зданием №15 (ранее №4).

Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. Его утвердил мэр Орла Юрий Парахин.

Застройкой занимается «СЗ «ГК Надежда»». В новом доме будет 16 этажей. По запросу компании увеличена общая площадь объекта — с 10,8 до 11,1 тысячи квадратных метров.

Пока адрес дома обозначается как «позиция 3». Известно, что его строят прямо по соседству с домом по Космонавтов, 15 (ранее 4).

Его сдача растянулась на долгие годы. Сейчас сюда постепенно заселяются жильцы. Не так давно в дом назначили УК — правда, это пришлось делать через суд.

Также затянувшееся строительство не раз привлекало внимание правоохранительных органов.

ИА «Орелград»