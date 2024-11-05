Орловцев попросили по факту согласовать трехэтажное нечто

Мэр Орла назначил публичные слушания по участку на улице Новая.

Собственники попросили согласовать отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта на земельном участке с кадастровым номером 57:25:0010204:154 площадью 737 кв. м. Желаемый максимальный процент застройки – 43,5% (для жилых объектов этажностью 3 этажа – 37%). Минимальный отступ от границ земельного участка с юго-восточной стороны – 1,53 метра, с северо-восточной стороны – 1,56 метра.

Непосредственно обсуждение пройдет 14 ноября в градостроительном зале управления градостроительства (г. Орел, ул. Пролетарская Гора, д. 7). Начало в 16 часов. Также чиновники ожидают замечаний и предложений в письменной форме.

Жители соседних домов считают, что возводится не жилой дом, а хостел или здание иного общего назначения.

ИА “Орелград”