Дорогу по Орловских партизан обещают сдать в ноябре

Мэр Юрий Парахин заявил о готовности в 90%.

«Все основные работы уже выполнены», – сообщил градоначальник в своих соцсетях.

Подрядчик (ООО «МонолитСтрой») готовится сдать объект в текущем месяце. На данный момент здесь уложены все слои асфальта, обустроены тротуары и установлены бордюры, оборудованы очистные сооружения, а также насосы.

Общая ширина дороги составляет 11 метров, длина — около 760 метров. Она является двухполоносной. Проект предусматривает полноценное освещение, а также новые парковочные места.

В настоящее время на данном участке установлено ограничение скорости до 40 километров в час.

Напомним, объект должны были сдать ещё 1 декабря 2023 года. Также в связи с этим ремонтом было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.

ИА «Орелград»