Дорогу по Орловских партизан обещают сдать в ноябре

5.11.2024 | 16:36 ЖКХ, Новости

Мэр Юрий Парахин заявил о готовности в 90%.

Фото: t.me/parakhin_yuri

«Все основные работы уже выполнены», – сообщил градоначальник в своих соцсетях.

Подрядчик (ООО «МонолитСтрой») готовится сдать объект в текущем месяце. На данный момент здесь уложены все слои асфальта, обустроены тротуары и установлены бордюры, оборудованы очистные сооружения, а также насосы.

Общая ширина дороги составляет 11 метров, длина — около 760 метров. Она является двухполоносной. Проект предусматривает полноценное освещение, а также новые парковочные места.

В настоящее время на данном участке установлено ограничение скорости до 40 километров в час.

Напомним, объект должны были сдать ещё 1 декабря 2023 года. Также в связи с этим ремонтом было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования