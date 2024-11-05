Орловец Левит может войти в воронежское правительство

Ранее он служил в Следственном комитете России.

О новых карьерных перспективах уроженца Орловской области пишет «Коммерсант». Издание ссылается на собственный источник.

Как утверждает СМИ, Кирилл Левит может стать полномочным представителем правительства Воронежской области в местной региональной думе. «Богатый опыт работы с законодательной базой разных уровней, безусловно, будет крайне полезен на новой должности», – пояснил собеседник федерального издания.

Напомним, Левит родился в Орле в 1971-м году. Окончил Воронежский госуниверситет, затем вернулся в нашу область и работал здесь в органах прокуратуры.

В 2007-м году стал первым заместителем руководителя орловского СУ СКР. Затем Левит возглавлял Следственные управления ведомства в Хабаровской и Воронежской областях. В октябре этого года ушёл на пенсию.

ИА «Орелград»